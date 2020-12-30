Сергей Меликов встретился с юными лауреатами творческих конкурсов

30 декабря в Театре поэзии в городе Махачкала Сергей Меликов встретился с воспитанниками школ искусств, которые стали лауреатами международных и всероссийских творческих конкурсов. В приветственном слове Сергей Меликов выразил благодарность всем деятелям культуры за моральную поддержку граждан в период пандемии коронавируса, а также отметил, что развитию учреждений культурной сферы в республике будет уделяться большое внимание. Так, в Дагестане будет создан культурный центр. После завершения официальной части мероприятия начался концерт.

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