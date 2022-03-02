Сергей Меликов встретился с семьёй офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова

Нурмагомед Гаджимагомедов, уроженец Кулинского района Республики Дагестан, ценой своей жизни спас личный состав воинского подразделения, исполняя свой воинский долг на территории Украины. 1 марта с семьёй офицера встретился Сергей Меликов. Глава Республики Дагестан выразил соболезнования родителям и супруге Нурмагомеда Гаджимагомедова. «Мы гордимся такими офицерами — это герои не только Дагестана, но и всей страны. Офицеры и солдаты, которые выполняют свой воинский долг на территории Украины, защищают всю Россию и Дагестан в том числе», — сказал Сергей Меликов.

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