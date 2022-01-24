Сергей Меликов встретился с руководством ТОКСа

Сергей Меликов встретился с руководителями ТОКС. Обсудили развитие уникального поискового отряда. Сергей Меликов назвал отряд лидером поискового движения. Он проводит при этом не только масштабную поисковую деятельность, связанную с историей родного края, но и большую патриотическую работу среди молодежи.

Руководители ТОКСа рассказали о планах на ближайшее полугодие. Среди прочего на этот год намечен выпуск документального фильма, посвященного генерал-майору, участнику Афганской войны, боевому генералу в отставке Омару Муртазалиеву, который после смерти первого командира первого токсовского отряда, Героя Советского Союза Николая Подорожного продолжил его дело на этом посту.

ГТРК «Дагестан» выпустит в феврале фильм «Героическая биография».

ТОКС был создан в 1970 году с целью воссоздания летописи Великой Отечественной войны. Движение не имеет аналогов в стране. Оно объединяет 110 поисковых отрядов из различных районов и городов Дагестана.