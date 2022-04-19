Сергей Меликов встретился с родными дербентца, погибшего при исполнении воинского долга

В администрации города Дербента состоялась встреча Главы Республики Дагестан с матерью и братом военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции в Украине.

Глава республики выразил искреннее соболезнование и подтвердил готовность оказать поддержку в решении актуальных проблем семьи. О некоторых из них стало известно в ходе беседы. Сергей Меликов обещал личную поддержку и поручил ответственным органам власти в кратчайшие сроки принять необходимые меры.

Напомним, в апреле текущего года, по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова при Минтруда РД создан Дагестанский региональный социальный Фонд для оказания помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине «Все вместе». Помощь – единовременная денежная выплата семьям погибших военнослужащих – будет перечисляться на заранее обозначенный ими лицевой счет в банке после рассмотрения документов, представленных заявителем как лично, так и через МФЦ.

Перечислить средства на счет фонда может каждый желающий.

Наименование банка получателя: Отделение №5230 Сбербанка России г. Ставрополь

ИНН Банка: 7707083893

КПП Банка: 054102001

БИК Банка: 040702615

Корсчет Банка: 30101810907020000615

ОКПО Банка: 02755027

ОКАТО Банка: 82401000000

ОГРН Банка: 1027700132195

Наименование Получателя: ДРСФ «ВСЕ ВМЕСТЕ»

ИНН/КПП Получателя: 0572030549/057201001

Расчетный счет Получателя: 40603810860320000003

Консультацию по всем вопросам можно получить по телефону Фонда: 8-967-400-02-64.