Сергей Меликов встретился с послом ОАЭ

Руководитель Дагестана Сергей Меликов встретился с делегацией посольства Объединенных Арабских Эмиратов в России во главе с послом Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабером.

Напомним, гости прибыли в республику накануне для участия в «Неделе культуры Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации».

В Махачкале мероприятия продлятся до 30 сентября, планируется ярко представить культуру ОАЭ. В том числе жители и гости столицы смогут поучаствовать в традиционной росписи хной, понаблюдать за тем, как изготавливаются куклы ручной работы, познакомиться с ремеслом по изготовлению «ат-талли» и «аль-фаррухи» – элементов женской и мужской одежды. Также будет организована выставка антикварных изделий и картин о наследии ОАЭ. Кроме того, на культурной площадке можно будет попробовать блюда национальной кухни.