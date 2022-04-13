Сергей Меликов встретился с генеральным директором «Газпром межрегионгаз»

Сергей Меликов встретился в Москве с генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Обсудили вопросы, касающиеся реализации программы социальной догазификации в республике и газификации отдельных населенных пунктов Дагестана.

Сергей Густов заверил, что программа догазификации до конца года будет выполнена в полном объеме, все абоненты, подавшие заявки, будут газифицированы.

Сергей Меликов обозначил необходимость максимально нарастить объемы подключения газа в рамках догазификации, используя благоприятный для проведения работ весенне-летний период. Он подчеркнул, что в регионе приняты меры социальной поддержки, согласно которым отдельные категории граждан – ветераны Великой Отечественной войны, труда, инвалиды, малообеспеченные семьи – смогут получить до 90 тысяч рублей на приобретение газоиспользующего оборудования или строительство газопроводов на своих земельных участках.