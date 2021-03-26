Сергей Меликов встретился с деятелями культуры и поздравил их с профессиональным праздником. После врио главы республики посетил ансамбль «Лезгинка». Говорили о развитии танцевального коллектива.

Сергей Меликов отметил роль творчества Расула Гамзатова в развитии дагестанской литературы и культуры. Врио главы рассказал, что обратился к Президенту Владимиру Путину с просьбой отметить 100-летие поэта по всей стране. Глава государства идею поддержал.

В рамках Дня работника культуры Сергей Меликов вручил государственные награды, почетные звания и грамоты.