Сергей Меликов вручил сертификаты победителям конкурса грантов Главы РД. Совет по грантам отобрал 65 проектов на общую сумму более 26 млн рублей.

Гранты присуждены на развитие в области науки, образования, экономики, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта, общественной деятельности, СМИ, малого предпринимательства.

Самый большой конкурс в текущем году был в области образования, науки, техники и инноваций: представлено 205 проектов на 24 гранта: (9 проектов на 1 грант). В этой связи глава региона предложил увеличить количество грантов в этом направлении.

«Столь высокая активность соискателей говорит о высоком научно-техническом, образовательном и инновационном потенциале научных школ республики, которые мы должны развивать. Это говорит об активности дагестанских ученых. Приятно видеть заинтересованность научного сообщества и их участие в преодолении насущных проблем республики. События последних лет показали, как важно поддерживать научные проекты для развития экономики и, главное, улучшения жизни людей», – подчеркнул он.

Отдельно Сергей Меликов среди отобранных работ отметил проект Эльдара Хусаинова, победителя конкурса «Учитель года – 2019», основой которого является повышение уровня знаний школьников по географии путем создания и распространения серии обучающих видеороликов. Проект может стать основой обучающей программы, подчеркнул глава региона.

Руководитель субъекта добавил, что гранты зарекомендовали себя как действенная форма поддержки дагестанцев, которые десятки лет своей жизни посвятили достижению высокого профессионального результата, направили свою деятельность на благо республики. Он напомнил, что с учетом обращений научного сообщества, молодежи, общественности в текущем году фонд грантов Главы Республики Дагестан был увеличен почти вдвое.