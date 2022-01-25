Культура

Сергей Меликов вручил Бексултану Бексултанову орден «За заслуги перед Республикой Дагестан»

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Сергей Меликов вручил орден вручил орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» Бексултану Бексултанову. Глава республики подписал указ о награждении Бексултанова в день его 70-летия.

«На протяжении долгих лет Вы, Бексултан Абдуразакович, честно и добросовестно выполняли свою работу. То, что Ваш труд сегодня признается не только в республике, но и во всей стране, — дорогого стоит. Очень приятно, когда мы слышим добрые слова о наших земляках. Поздравляю Вас с юбилеем и спасибо за работу», — сказал Глава Дагестана, передавая юбиляру заслуженную награду.

Бексултан Бексултанов начал свою трудовую деятельность после окончания Дагестанского государственного университета в Хасавюртовском горисполкоме. Был депутатом Хасавюртовского городского совета и городского собрания. Занимал должность главного специалиста управления кадровой политики Государственного совета РД. 20 лет руководит Махачкалинским финансово-экономическим колледжем.

В 2000 году ему присвоено звание «Заслуженный работник государственной службы РД», а затем — «Отличник финансовой работы Минфина РФ».

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