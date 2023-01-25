Сергей Меликов: «Возмущения жителей обоснованы и правильны, так как люди оставались без света сутками, не могли дозвониться в диспетчерские службы»

Глава республики заявил, что ресурсоснабжающие компании и органы власти должны принести извинения дагестанцам за причиненные неудобства.

«И я со своей стороны хочу извиниться перед теми, кто в новогодние праздники столкнулся с проблемами. Но одних извинений мало – самое главное, чтобы массовые отключения и плохой сервис местных представительств компаний ушёл в прошлое. И мы работаем над этим с 2020 года», – заявил глава региона.

Так, за последние два года в столице Дагестана установлены 15 современных блочных трансформаторных подстанции.

Дополнительно планируется установка еще 39 подстанций.

Напомним, прямую трансляцию можно смотреть на официальном тг-канале Сергея Меликова.