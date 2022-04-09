Политика

Сергей Меликов: в России не место проектам «Студии Квартал 95»

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Сергей Меликов опубликовал на официальной странице обращение к отечественным и республиканским каналам с призывом оценить оправданность трансляции на российских каналах продуктов, созданных компанией «Студия Квартал 95». Он подчеркнул, что в настоящей ситуации, когда родители теряют сыновей в борьбе с нацизмом и угрозой национальной безопасности — видеть на «наших» экранах сериалы и фильмы, снятые компанией, чьим создателем является Владимир Зеленский — недопустимо.

Сергей Меликов назвал В. Зеленского Геббельсом малого калибра и безумным клоуном.

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