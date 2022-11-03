Общество

Сергей Меликов в преддверии Дня народного единства вручил Государственные награды работникам образования за весомый вклад в воспитание подрастающего поколения

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Глава Дагестана поздравил с получением
Почетного звания «Заслуженный работник образования РД» Алевтину Чаландарову, заместителя директора Гуманитарно-многопрофильного колледжа Кизилюрта;
Почетного звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» Асият Буттаеву, профессора кафедры Дагестанского гуманитарного института;
Почетного звания «Заслуженный учитель РД» Муслимат Магомедову, учителя общеобразовательной школы Акушинского района.

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