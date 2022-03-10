Сергей Меликов сообщил о снятии большинства ограничений

В республике будет восстановлена работа банкетных залов и детских клубов. Об этом сообщил Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Кроме того, отменяется необходимость предъявления QR-кодов при посещении общественных заведений. Однако, сохраняется необходимость ношения масок в общественном транспорте, а также на объектах торговли и бытового обслуживания. Также необходимо нарастить работу по иммунизации населения от коронавируса, и объемы тестирования. Несмотря на снятие большинства ограничений, связанных с распространением коронавируса, информационно-профилактическая работа будет проложена.

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