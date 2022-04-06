Политика

Сергей Меликов: «Республика заявилась на получение инфраструктурного бюджетного кредита»

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Сергей Меликов на встрече с Владимиром Путиным отметил: «Республика заявилась на получение инфраструктурного бюджетного кредита. Заявка одобрена в размере 10,5 млрд рублей. За счет указанных средств планируем построить водовод «Чиркейское водохранилище -Махачкала-Каспийск» мощностью 210 тыс. куб. м в сутки и протяженностью 73 км». 

На встрече с Владимиром Путиным глава Дагестана также отметил, что достаточно высокие темпы развития виноградарства в регионе:  

«Уровень производства винограда позволяет нам сегодня наш виноград поставлять и в Крым, и в Ставропольский край, и в Краснодарский край. Есть потенциал, чтобы увеличить производство винограда, в том числе столовых сортов, и выйти на советский уровень». 

Источник: Дагестанская правда 

 

 

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