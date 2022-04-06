Сергей Меликов: «Республика заявилась на получение инфраструктурного бюджетного кредита»

Сергей Меликов на встрече с Владимиром Путиным отметил: «Республика заявилась на получение инфраструктурного бюджетного кредита. Заявка одобрена в размере 10,5 млрд рублей. За счет указанных средств планируем построить водовод «Чиркейское водохранилище -Махачкала-Каспийск» мощностью 210 тыс. куб. м в сутки и протяженностью 73 км».

На встрече с Владимиром Путиным глава Дагестана также отметил, что достаточно высокие темпы развития виноградарства в регионе:

«Уровень производства винограда позволяет нам сегодня наш виноград поставлять и в Крым, и в Ставропольский край, и в Краснодарский край. Есть потенциал, чтобы увеличить производство винограда, в том числе столовых сортов, и выйти на советский уровень».

Источник: Дагестанская правда