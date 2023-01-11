Сергей Меликов разделяет возмущение граждан, оставшихся без электричества

Сергей Меликов обратился к жителям республики в связи коллапса в энергосистеме Дагестана, возникшей вследствие обильного снегопада, сопровождаемого резкими порывами ветра. Он сообщил об усиленной работе 40 бригад энергетиков, которые устранили уже 55% обрывов и аварий в республике. Однако некоторым гражданам приходится ждать долго восстановления энергоснабжения, глава республики объяснил это большим количеством происшествий и выразил понимание возмущениям граждан. Ввиду сложившейся ситуации им переведены в усиленный режим работы все службы. Только на дорогах задействовано более 400 единиц техники.

Ликвидация последствий снегопада контролируется Председателем Правительства РД.