Сергей Меликов разделил работу администраций Главы и Правительства

Сергей Меликов подписал Указ о внесении изменений в структуру Администрации Главы и Правительства. Реорганизованы и упразднены сразу несколько управлений и служб.

— Контрольное управление Администрации Главы и Правительства преобразовано в Контрольно-финансовое управление Главы РД;

— Правовое управление АГиП РД стало Правовым управлением Главы Республики Дагестан;

— Организационно-проектное управление АГиП РД разделено на Организационно-проектное управление Правительства и Управление социального развития Правительства;

— Управление АГиП РД по внутренней политике и местному самоуправлению преобразовано в Управление Главы Республики Дагестан по внутренней политике и местному самоуправлению;

— Управление АГиП РД по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам — в Управление Главы Республики Дагестан по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам;

— Управление АГиП РД по вопросам противодействия коррупции в Управление Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции;

— Управление АГиП РД по информационной политике — в Управление Главы Республики Дагестан по информационной политике;

— Пресс-служба АГиП РД в Пресс-службу Главы Республики Дагестан, соответствующие функции перешли Секретариату Председателя Правительства и заместителей Председателя Правительства РД;

— Второй отдел АГиП РД во Второй отдел Главы Республики Дагестан;

— Отдел бухгалтерского учета и отчетности АГиП РД объединили с Управлением делами АГиП РД.

Образованы новые управления:

— Управление по обеспечению деятельности Государственного секретаря Республики Дагестан;

— Отдел взаимодействия с правоохранительными органами Администрации Главы и Правительства РД с соответствующими функциями реорганизуемого Организационно-проектного управления АГиП РД и с функциями по обеспечению деятельности соответствующих консультативных и совещательных органов при Главе Республики Дагестан;

— Функции Правового Управления, государственной службы, кадров и государственными наградами Администрации Главы и Правительства переданы в Отдел правового обеспечения и кадровой работы Правительства;

Упразднены институты и управления:

Больше нет института полномочных представителей Главы РД в территориальных округах Республики Дагестан;

Службы протокола АГиП РД. Ее функции перешли Секретариату Главы Республики Дагестан, Секретариату Председателя Правительства и заместителям Председателя Правительства РД.