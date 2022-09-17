Сергей Меликов рассказал журналистам об импортозамещающих проектах

Сергей Меликов рассказал на брифинге об импортозамещающих проектах.

«Радоваться санкциям не надо, лучше бы их не было. Мы должны искать дополнительные пути и резервы, отказываясь от чего-то во благо того, что нужно сегодня развивать в первую очередь. Для Дагестана сложилась удачная экономическая ситуация. Те проекты, которые у нас сегодня есть, предусматривают импортозамещение. Благодарю Правительство России за оценку наших возможностей и в промышленности, и в сфере развития предприятий, агросектора и туризма. Все это дает нам возможность реализоваться, при этом не сильно испытывая на себе меры санкционного давления.

Мы должны искать резервы для замещения тех товаров, которые много лет получали из-за рубежа, в том числе из тех стран, которые как нам казалось никогда не будут присоединяться к санкциям. Мы показали наши возможности, а нам указаны направления, по которым мы должны действовать дальше и должны преодолевать санкционный пакет», – отметил руководитель региона.

Брифинг состоялся по итогам посещения Денисом Мантуровым концерна «КЭМЗ».