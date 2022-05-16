Сергей Меликов рассказал об итогах заседания оперштаба

Глава республики отметил, что будет командная работа и будет результат.
Главное:
Расширен перечень системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность, – теперь их 81, а не 67.
Дагестану выделено около 340 млн рублей на закупку медицинских изделий организациями, оказывающими медпомощь по реабилитации взрослых и детей.
Ориентировал коллег на то, чтобы все социальные обязательства и обязательства по контрактам были исполнены в срок вне зависимости от влияния внешних факторов.
В приоритете – своевременный ввод строящихся по различным программам объектов, прежде всего, социальных.
Слабо организована некоторыми муниципалитетами работа по размещению информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Это может создать препоны при получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг нуждающимися гражданами республики.
Республика достигла увеличения поступлений в консолидированный бюджет Дагестана. Но беспокоит недобор по отдельным видам налогов. Например, транспортному. Я уже говорил о прямой связи между поступающими налогами и количеством дорог, которые будут построены или отремонтированы.
Транспортная система Дагестана выдержала испытание санкциями: по всем видам транспорта удалось сохранить положительную динамику. Только за прошедшие майские праздники пассажиропоток в аэропорту Махачкалы составил порядка 70 тыс. человек. Новые перспективы открываются и перед махачкалинским портом.
Сейчас большое значение приобретает международный транспортный коридор «Север-Юг», проходящий транзитом через Дагестан. Мы работаем над новыми направлениями развития коридора, который в том числе будет способствовать и развитию внутренних торговых кластеров.
Результаты тех мер, которые принимаются сегодня в нашей стране для защиты экономики и благополучия граждан, должен ощутить каждый дагестанец. Эту задачу ставлю и перед собой, и перед республиканскими органами власти.