Сергей Меликов рассказал об итогах заседания оперштаба

Глава республики отметил, что будет командная работа и будет результат.

Главное:

Расширен перечень системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность, – теперь их 81, а не 67.

Дагестану выделено около 340 млн рублей на закупку медицинских изделий организациями, оказывающими медпомощь по реабилитации взрослых и детей.

Ориентировал коллег на то, чтобы все социальные обязательства и обязательства по контрактам были исполнены в срок вне зависимости от влияния внешних факторов.

В приоритете – своевременный ввод строящихся по различным программам объектов, прежде всего, социальных.

Слабо организована некоторыми муниципалитетами работа по размещению информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Это может создать препоны при получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг нуждающимися гражданами республики.

Республика достигла увеличения поступлений в консолидированный бюджет Дагестана. Но беспокоит недобор по отдельным видам налогов. Например, транспортному. Я уже говорил о прямой связи между поступающими налогами и количеством дорог, которые будут построены или отремонтированы.

Транспортная система Дагестана выдержала испытание санкциями: по всем видам транспорта удалось сохранить положительную динамику. Только за прошедшие майские праздники пассажиропоток в аэропорту Махачкалы составил порядка 70 тыс. человек. Новые перспективы открываются и перед махачкалинским портом.

Сейчас большое значение приобретает международный транспортный коридор «Север-Юг», проходящий транзитом через Дагестан. Мы работаем над новыми направлениями развития коридора, который в том числе будет способствовать и развитию внутренних торговых кластеров.

Результаты тех мер, которые принимаются сегодня в нашей стране для защиты экономики и благополучия граждан, должен ощутить каждый дагестанец. Эту задачу ставлю и перед собой, и перед республиканскими органами власти.