Сергей Меликов раскритиковал эффективность индустриальных парков и ТОСЭР в Дагестане

Сергей Меликов совместно с руководителями крупных промпредприятий и управляющих компаний индустриальных парков посетил индустриальный парк «Долина новых идей и технологий» в посёлке Тюбе и Каспийский завод листового стекла, где и было проведено совещание по вопросам повышения эффективности работы таких парков, территорий опережающего социально-экономического развития Дагестана.

В рамках встречи глава региона сообщил, что на настоящий момент ВВП на промышленное производство в Дагестане составляет всего 8%, наряду с тем, что во время СССР Дагестан обеспечивал собственные нужды и нужды других регионов.

По оценке деятельности работы посещенных индустриальных парков Сергей Меликов сделал вывод, что заработная плата на данных предприятиях выше среднего уровня зарплат по республике в два раза. Он также подчеркнул, что только парк «Тюбе» обеспечивает налоговые отчисления от 82% объемов производства, когда по другим промышленным площадкам показателей нет, в связи с чем и зарплаты, и обеспечение рабочими местами ниже.

После оценки эффективности деятельности данного социально-экономического сегмента республики, Сергей Меликов выразил надежду на принятие конкретных решений для развития «очень важной для развития республики теме».