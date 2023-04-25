Политика

Сергей Меликов провёл совещание по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в Дагестане

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24 апреля под руководством Сергея Меликова состоялось обсуждение концессионной инициативы ГК «Урбантех» по развитию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

По словам руководителя Минтранса Дагестана Джамбулата Салавова, подготовлен список из 200 аварийно-опасных участков, на которых могут быть размещены КФВФ нарушений ПДД. Из них в Махачкале — 49, 28 — на региональных дорогах, 123 — на федеральной трассе.

Прогнозируемый доход в республиканский бюджет в рамках концессионной модели составит два с половиной миллиардов рублей. Как отметил Сергей Меликов, Дагестану такой проект необходим, так как обеспечение безопасности на дорогах — один из приоритетных вопросов.

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