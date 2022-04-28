Сергей Меликов провёл Координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе

Сергей Меликов провёл Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Дагестане. На повестке заседания значились дополнительные меры по защите несовершеннолетних от криминальных проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность, в том числе экстремисткого и террористического характера, профилактика беспризорности и безнадзорности в подростковой среде.

Работа в этом направлении ведётся в рамках реализации «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» в сфере образования и молодёжной политики.

Совещание состоялось при участии руководителей министерств и ведомств. В ходе совещания Сергей Меликов поручил проработать совместно с научным и молодёжным сообществом комплекс мер, который бы позволил активизировать информационное противодействие негативному влиянию социальных сетей на подрастающее поколение.