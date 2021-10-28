Сергей Меликов провел заседание Республиканского штаба по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду

Сергей Меликов провел заседание Республиканского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.

«На сегодняшний день готовность объектов ЖКХ в среднем по республике оценивается на уровне около 97%, а по отдельным направлениям заявляется о стопроцентном выполнении работ и полной готовности. А на самом деле, как? Наша задача: сделать так, чтобы гладкие отчеты о готовности в результате не приводили к возникновению новых кризисных ситуаций, как было в прошлом году. Если посмотреть по отчетам, то все в порядке. При этом далеко не все проблемы, которые мы ранее в подобном формате поднимали, решены», – отметил Меликов.

Глава республики заявил о необходимости установки локальных тепловых пунктов в городе Дагестанские Огни. Город несколько лет подряд не получает паспорт готовности к отопительному сезону.

Другая ситуация: по данным Госжилинспекции, не заключен договор на поставку газа в Избербаш, в связи с чем отсутствует теплоснабжение, горячее водоснабжение жилого фонда, социальных объектов.

Главная причина – использование несоответствующего оборудования, что может привести к аварии.

Сергей Меликов поручил главам районов и городов принять меры по погашению текущей задолженности за потребленные энергоресурсы учреждениями бюджетной сферы и муниципальными предприятиями до начала отопительного сезона, в связи с чем из республиканского бюджета в муниципалитеты перечислены необходимые средства и обеспечить закупку коммунальной техники.