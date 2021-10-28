Главное

Сергей Меликов провел заседание Республиканского штаба по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду

Оставить комментарий

Сергей Меликов провел заседание Республиканского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.

«На сегодняшний день готовность объектов ЖКХ в среднем по республике оценивается на уровне около 97%, а по отдельным направлениям заявляется о стопроцентном выполнении работ и полной готовности. А на самом деле, как? Наша задача: сделать так, чтобы гладкие отчеты о готовности в результате не приводили к возникновению новых кризисных ситуаций, как было в прошлом году. Если посмотреть по отчетам, то все в порядке. При этом далеко не все проблемы, которые мы ранее в подобном формате поднимали, решены», – отметил Меликов.

Глава республики заявил о необходимости установки локальных тепловых пунктов в городе Дагестанские Огни. Город несколько лет подряд не получает паспорт готовности к отопительному сезону.

Другая ситуация: по данным Госжилинспекции, не заключен договор на поставку газа в Избербаш, в связи с чем отсутствует теплоснабжение, горячее водоснабжение жилого фонда, социальных объектов.

Главная причина – использование несоответствующего оборудования, что может привести к аварии.

Сергей Меликов поручил главам районов и городов принять меры по погашению текущей задолженности за потребленные энергоресурсы учреждениями бюджетной сферы и муниципальными предприятиями до начала отопительного сезона, в связи с чем из республиканского бюджета в муниципалитеты перечислены необходимые средства и обеспечить закупку коммунальной техники.

Также читают:

ЧIир йирхIуна хуппурарис
Участники оперативного сбора посетили Дагестан
11 миллиардов выделены на дороги Дагестана
Заявление Врио Главы Республики Дагестан Владимира...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *