Сергей Меликов провел совещание, посвящённое туристической сфере

Глава Дагестана Сергей Меликов провел сегодня, 2 декабря, расширенное совещание по вопросам развития туризма.

Подвели итоги работы отрасли в уходящем году, обсуждены перспективы на будущее.

За прошедшие 10 месяцев, по данным профильного министерства, туристический поток в республику увеличился более чем на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил свыше 1,42 млн человек. Соответственно вырос и объем услуг туристской индустрии – до 7 млрд руб.

Глава Дагестана поблагодарил всех причастных к достижению хороших результатов в отрасли, отметив, в частности, работу Минтуризма РД, доказавшего свою высокую эффективность.

В этом году Минтуризма РД запустило новую меру поддержки для муниципальных образований – предоставление субсидий на реализацию проектов местных инициатив, направленных на развитие туризма в муниципальных образованиях. Это дает возможность муниципалитетам создать необходимую инфраструктуру и обеспечить безопасность на ключевых туристических направлениях.

Были поддержаны 9 проектов в 8 районах Дагестана. По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» предусмотрено выделение республике 532,8 млн руб. из федерального бюджета в следующем году.