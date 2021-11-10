Сергей Меликов провел совещание по комплексному развитию Дербента

Сергей Меликов провёл в Дербенте выездное заседание Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности. Говорили о комплексном территориальном развитии городского округа «город Дербент».

Правительство РФ 11 октября 2021 года утвердило Комплексный план по развитию Дербента на период до 2025 года. Речь идёт о строительстве очистных сооружений. Система водоснабжения тоже подлежит полной реконструкции.

Значимым является и комплексное развитие микрорайона «Южный», где предусматривается строительство как объектов общественного пространства, так и социальных.

Сергей Меликов заявил о необходимости обустройства придворовых территорий.

По всем объектам, подчеркнул руководитель субъекта, должен быть строгий контроль, в том числе за сроками исполнения и финансирования работ, их качеством.

По итогам обсуждения Сергей Меликов рекомендовал скорректировать план мероприятий госпрограммы РД по комплексному развитию Дербента при участии Минимущества, Минобразования и Минздрава.