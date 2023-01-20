Сергей Меликов провел совещание по итогам посещения Сулейман-Стальского района

Сегодня, 19 января, глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание по итогам рабочей поездки в Сулейман-Стальский район.

Он дал поручения ответственным лицам оперативно решить вопросы социальной и инженерной инфраструктуры в селе Зизик Сулейман-Стальского района – родном селе полковника Марата Гаджибалаева, погибшего при исполнении долга в ходе специальной военной операции.

Обсудили также реализацию инвестиционного проекта по производству мясомолочной продукции ООО «Алияк», расположенного на территории муниципалитета.

Проект предусматривает создание молочно-товарной фермы на 2500 голов крупного рогатого скота, 5000 голов мелкого рогатого скота, 200 голов лошадей. Комплекс уже работает, сейчас здесь разводят яаов — 600 голов.

Представитель ООО «Алияк» Валерий Дугинов озвучил некоторые проблемные вопросы, с которыми сталкиваются инвесторы. В частности, это вопросы мелиорации, нехватка земельных угодий, подходящих для разведения большого количества скота.

Сергей Меликов поручил в этой связи профильным ведомствам подготовить соответствующие предложения.

Кроме того, руководству Минсельхоза РД поручено сопровождать инвестпроект и проработать вопрос по предоставлению инвесторам господдержки.

Главой республики были даны протокольные поручения ответственным органам, все вопросы находятся на личном контроле Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

В ходе совещания было отмечено, что инвестор взял на себя большие социальные обязательства по строительству социальных объектов в районе. Строится мечеть, разработана проектно-сметная документация строительства школы, детского сада, культурного центра и врачебной амбулатории. В этой части руководством республики инвестору обещана вся возможная поддержка.

В завершение встречи Сергей Меликов подчеркнул важность создания комфортных условий для деятельности инвесторов, полного сопровождения инвестиционных проектов, включая помощь в решении земельных вопросов.

«Важно понимать, что реализация всех этих проектов перспективна для республики и в сельском хозяйстве, и в экономике, и с точки зрения развития туризма, экотуризма. Работа по улучшению инвестиционного климата в регионе должна быть в приоритете», — подчеркнул глава республики.

Среди озвученных мер поддержки: субсидии на возмещение части процентных ставок за пользование кредитами; компенсация части затрат на разработку проектной документации и обеспечение земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой; компенсация части затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры; предоставление статуса приоритетного инвестиционного проекта, что позволяет получить дополнительные преференции.