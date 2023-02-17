Сергей Меликов провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в республике. Один из главных вопросов – обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика правонарушений и преступлений в этой сфере.

По словам начальника УГИБДД МВД по РД Александра Шалагина, высокая аварийность в республике по-прежнему связана с правонарушениями со стороны водителей. Основными причинами ДТП названы выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, управление транспортом в нетрезвом состоянии, превышение скоростного режима.

Прокурор республики Алексей Ежов рассказал об изменениях федерального законодательства. В том числе введена специальная норма, предусматривающая уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, лишенным права управления транспортным средством, за совершение выезда на встречную полосу и превышение скорости свыше 60 километров.

Учитывая высокий уровень повторной преступности, связанной с нарушением ПДД, прокуроры ориентированы на назначение наказания в виде реального лишения свободы при повторном привлечении к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Сергея Меликова, качество подготовки водителей транспортных средств, в первую очередь, связано с отсутствием контроля и строгих требований к организации учебного процесса. Министерству образования и науки РД поручено проработать с органами прокуратуры проверки в отношении организаций, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств.

Автошколы, не имеющие соответствующей материально-технической базы и работающие с нарушениями требований, должны лишаться лицензий, выразил свою позицию глава региона.