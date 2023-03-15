Общество

Сергей Меликов прокомментировал ситуацию с тушением возгораний в Левашинском районе

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На сегодняшний день все очаги возгорания в Левашинском районе локализованы, остался только не большой участок. По словам Главы Республики Дагестан, благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных, удалось смягчить последствия стихии, несмотря на трудности связанные с лесным ландшафтом и труднодоступностью этих мест.

Кроме того, Меликов выразил благодарность жителям Левашинского района и Гунибского района за помощь пожарным.

«Это удивительное качество дагестанцев, вызывающее восхищение: в любой чрезвычайной ситуации проявлять самоотверженность и сплочённость», — сказал Меликов.

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