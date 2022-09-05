Сергей Меликов прокомментировал работу семинара-совещания по подготовке к заседанию Госсовета

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал итоги участия в семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета, которое состоится 6 сентября в рамках Восточного экономического форума под руководством Президента РФ Владимира Путина. Заседание будет посвящено вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

В беседе с журналистами глава Дагестана сообщил, что в следующем году в Каякентском районе может начаться строительство морского курорта и всероссийского детского центра.

«Мы действительно отрабатываем сейчас предложения по созданию на территории Дагестана, на Каспийском побережье, нового города-курорта. В проекте, который мы предлагаем рассмотреть, на 5 тысячах гектарах Каякентского района предполагаем создать всероссийский детский центр по типу «Артека», «Орленка», «Океана», – отметил руководитель региона.

По словам Сергея Меликова, объект предполагается развивать как бальнеологический, лечебный кластер. Там же возможно создание других рекреаций для занятия разными видами туризма. Транспортная и логистическая доступность дает много возможностей для организации выездов по примечательным местам региона.