Сергей Меликов прокомментировал итоги выступления Михаила Мишустина. Председатель Правительства страны провел совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО в Пятигорске.

Меликов поблагодарил Мишустина за то, что были затронуты все пункты, которые были обозначены во время приезда премьера в Дагестан.

«Это глобальные, проблемные вопросы, которые требуют сегодня приоритетного решения: водоснабжение, водоотведение, создание четкой работы по реализации наших предложений в сфере топливно-энергетического комплекса, развитие туризма и другие задачи социально-экономического развития, которые мы ставим перед собой и находим понимание со стороны федеральных министерств», — отметил Меликов.

Федеральный центр поможет Дагестану в развитии агропромышленного комплекса.

Глава республики отметил, что Михаил Мишустин уделил внимание срокам выполнения обозначенных задач. Это, по мнению Меликова, будет способствовать скорому их решению.

В Дагестане будет сформирована модель развития.

Программа развития СКФО будет реализовываться до 2030 года, вместе с этим произойдет выход на стратегию развития Дагестана.