Сергей Меликов призвал дагестанцев принять участие в акции «Знамя Победы». «В мировой истории есть события, над которыми время не властно. Одно из них – Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она далась нашему народу ценой тяжелейших испытаний и потерь. В Дагестане практически не было семьи, из которой не отправились бы на фронт мужья, сыновья, братья.

Я горжусь подвигами земляков, героически сражавшихся у стен Бреста, на подступах к Ленинграду и Москве, в Крыму и на Кавказе, в Сталинграде и на Курской дуге, на территории Белоруссии и Украины, участвовавших в освобождении стран Европы.

Сегодня у нас пытаются Великую Победу отнять. Но этого никогда не будет! Во имя сохранения исторической памяти, отдавая долг мужеству и стойкости старших поколений, мы решили в период с 30 апреля по 10 мая провести во всех городах и районах акцию «Знамя Победы».

Это священный образ для каждого дагестанца. С таким же красным флагом, хранившимся много лет, хотела выйти навстречу сегодняшним «освободителям» украинская бабушка, но он был грубо растоптан сапогами националистов.

Символично, что в наши дни борется с нацизмом, поднявшим голову в Украине, та самая, легендарная 150-я стрелковая дивизия, знамя которой было водружено над Рейхстагом.

Призываю вас, друзья, поддержать эту инициативу и активно участвовать в предстоящей патриотической акции», — говорится в обращении.