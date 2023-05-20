19 мая руководитель региона Сергей Меликов принял участие в заседании Совета по межнациональным отношениям. Оно прошло в городе Пятигорске под руководством президента России Владимира Путина.

Основные вопросы повестки – преимущества современной российской модели государственной национальной политики, интеграция новых регионов в российское социокультурное пространство и корректировка Стратегии государственной национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз.

В мероприятии участвовали первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, первый заместитель председателя Государственной Думы Иван Мельников, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, полномочный представитель Главы государства в СКФО Юрий Чайка, руководители федеральных министерств и ведомств, депутаты Госдумы, главы субъектов, представители общественных организаций, участники специальной военной операции.

«Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию, на все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал – экономический, военный, политический, информационный, развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются», – констатировал глава государства, открывая заседание совета.

При этом он подчеркнул, что только единство делает страну сильной и непобедимой. «Это главное, потому что от этого зависит наше существование. И все, я хочу это подчеркнуть, все это чувствуют и понимают – и умом, и душой, и сердцем. Именно поэтому в сегодняшней ситуации происходит абсолютно очевидная консолидация нашего общества», – подчеркнул президент.

«В обществе стало больше доверия и взаимовыручки. Более крепкой и надежной стала наша сплоченность, осознанней и глубже наша сопричастность к Отечеству. В условиях внешней агрессии и внешнего давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа. Абсолютное большинство людей осознаёт себя прежде всего гражданами страны, ставит на первое место свою принадлежность, причастность к российскому обществу, к государству, а не к определённой этнической группе», – отметил Владимир Путин.

Вместе с тем президент России напомнил о внесенных в Конституцию поправках, закрепляющих защиту культурной самобытности всех народов страны, сохранение её языкового и этнокультурного многообразия.

«Именно разнообразие делает нас сильнее», – заявил глава государства, говоря о противниках России, которые считают культурное, национальное многообразие слабостью страны.

«Важно, что всё это опирается на единые для всех ценности и основы. Конечно, мы разные люди, и у каждого из нас есть своя любимая нами малая родина. Но единое, мощное, огромное Отечество, за которым мы чувствуем себя как за каменной стеной, у нас одно – это Россия. Доброе, искреннее отношение ее народов друг к другу формировалось на протяжении многих веков. Наши предки из поколения в поколение вместе трудились на благо общей большой Родины, разнообразием своих языков, традиций преумножали духовное наследие единого государства, формировали его уникальную многонациональную многоконфессиональную культуру», – сказал Владимир Путин.

Ярким примером единства служит участие в военной операции представителей практически всех народов, проживающих в стране. Высоких боевых наград за проявленное мужество в рамках СВО, по словам Владимира Путина, уже удостоены представители более сотни национальностей России.

«В ряды участников специальной военной операции и волонтёров, которые обеспечивают помощь фронту в тылу, встали все – я хочу это подчеркнуть – практически все народы России. Мы вместе гордимся нашими героями, вместе поддерживаем наших военнослужащих – и словом, и делом. И это единство действий и помыслов миллионов людей, безусловно, делает нас сильнее, крепче и лучше», – отметил глава государства.

Говоря о корректировке положений Стратегии национальной политики, президент страны особое внимание уделил укреплению общероссийской гражданской идентичности. Также среди задач, поставленных главой государства, – реализация комплексной системы социально-культурной адаптации иностранных граждан.

«Безусловное требование ко всем, кто приезжает к нам, в Россию, работать, учиться, – это уважение наших традиций, соблюдение норм и правил российского общества. Причем здесь, конечно, региональный аспект тоже очень важен, куда мигрант приезжает: в Москву или на Северный Кавказ, или еще куда-то. Нужно и общероссийские знать правила и нормы, и тех регионов, куда человек приезжает», – подчеркнул Владимир Путин.

В вопросах миграционной политики, заявил он, необходимо исходить из интересов россиян, чтобы не создавать риски в безопасности, социальной сфере и трудовой отрасли.

Одним из шагов в направлении консолидации российского общества, о котором говорилось на заседании, должно стать, по мнению его участников, патриотическое воспитание молодёжи, нацеленное на противодействие фальсификации истории народов страны. В этой связи по инициативе Российского исторического общества Минобрнауки значительно увеличило количество часов, выделяемых на изучение истории на неисторических специальностях высших учебных заведений. Теперь независимо от специальности, будь то строитель или медик, все студенты на первом курсе будут изучать историю России не менее 144 академических часов, что вдвое больше, чем было раньше.

Главная задача на сегодня, подчеркнул президент, завершая мероприятие, – «укрепляться изнутри», прежде всего, укрепляя фундамент общего для всех народов России дома.