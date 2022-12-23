Сергей Меликов принял участие в заседании Госсовета по молодежной политике

Под руководством Владимира Путина прошло заседание Госсовета по вопросам реализации молодежной политики. Участие в заседании принял и глава Дагестана Сергей Меликов.

Глава государства отметил важность поддержки молодёжи страны и развитие её в верной траектории. «Их таланты и достижения в самых разных сферах будут влиять на развитие России, а их устремлегия и помыслы, понимание Отечества, значимости его тысячелетней истории , ценностей, традиций, преданность Родине, конечно, будут определять её будущее», — отметил Президент, говоря о необходимости поддерживать и помогать молодым людям.