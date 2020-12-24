Сергей Меликов принял участие в заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством Владимира Путина

23 декабря в режиме ВКС под руководством главы государства Владимира Владимировича Путина прошло заседание, на котором присутствовал новый состав Госсовета. Напомним, что в результате изменения состава Государственного совета в него вошли губернаторы, полпреды, лидеры партий парламента и спикеры Госдумы и Совета Федераций.

Основным вопросом обсуждения на заседании являлся вопрос об осуществлении Указа Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Глава государства, выступая с приветственным словом, подчеркнул, что последний год и для мира, и для России оказался очень сложным: и для экономики, и для социальной сферы. Владимир Путин отметил, что наряду с максимальной сосредоточеннностью над проблемой эпидемии, нельзя оставлять не реализованных повестку развития страны, так как «движение вперёд имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение». Президент потребовал не останавливаться, не допускать пауз в развитии. Кроме того, он обратил внимание на необходимость точных, совместных и скоординированных действий, в связи с чем в Госсовете созданы профильные комиссии, возглавляемые главами субъектов Федерации. Комиссии могут иметь в составе глав муниципалитетов. Такая структура позволит ставить проблемные для мест вопросы перед Госсоветом напрямую.

В рамках развития в период до 2030 года ключевыми направлениями названы: цифровая трансформация во всех сферах жизни общества, опережающее развитие инфраструктуры, экологическое благополучие.