Сергей Меликов принял участие в юбилейном концерте города Каспийска

Митинг-концерт к 75-летию со дня создания города Каспийска прошёл 17 сентября. Участие в нем принял и глава республики Сергей Меликов, который обратился к горожанам с поздравительной речью. Слова поздравления он начал с выдающегося каспийчанина — майора и Героя России Энвера Альбертовича, получившего свое последнее звание за участие в СВО. Глава республики коснулся и богатой истори города, поделился перспективами развития его в будущем.

«Мы постараемся сделать все, чтобы Каспийск развивался и становился ещё более комфортным!» — заключил он, выступая перед жителями Каспийска и гостями митинг-концерта.