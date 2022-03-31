Сергей Меликов принял участие в открытии Центра управления дорожным движением

31 марта в Махачкале состоялось официальное открытие Центра управления дорожным движением с участием главы республики Сергея Меликова.

О работе нового центра и его возможностях рассказал представитель группы компаний «Урбантех» — разработчика системы Игорь Канатченко. Он отметил, что Центр управления дорожным движением – это единый региональный центр компетенций по эксплуатации и развитию интеллектуальной транспортной системы Республики Дагестан, позволяющий в режиме реального времени контролировать загруженность улиц, управлять движением на перекрестках и местах основного скопления машин, оперативно реагировать на ДТП и следить за качеством работы общественного транспорта.

Сергей Меликов подчеркнул, что проблема безопасности на дорогах требует не только технологических, но и элементарных практических решений, направленных на повышение комфорта граждан: расширения дорог, обновления общественного транспорта, корректно нанесенной дорожной разметки, исправно работающих светофоров и других.

Отметим, проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы стартовал в Дагестане в ноябре 2021 года. В зону ее действия сейчас входят четыре улицы г. Махачкалы – проспекты Петра I, Расула Гамзатова, улицы Ярагского и Коркмасова. На самых загруженных городских магистралях модернизированы 23 светофорных объекта, установлены 24 стратегических транспортных детектора и 41 видеокамера. IT-платформа Центра управления дорожным движением автоматически аккумулирует данные об интенсивности и скорости дорожного трафика, пробках, авариях, опасных инцидентах с участием водителей и пешеходов.