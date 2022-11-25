Сергей Меликов принял участие в конференции «Армия и общество»

Сегодня, 25 ноября, глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в VIII Межведомственной научно-практической конференции «Армия и общество.

Десять лет новому формату взаимодействия», которая прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

В ходе конференции был проанализирован опыт межведомственного взаимодействия за прошедшие годы, а также выработаны шаги по дальнейшему совершенствованию совместной деятельности в интересах обороны государства.

«Работа, которая 10 лет назад была начата в части взаимодействия региональной власти с Минобороны страны сегодня полностью себя оправдывает», – подчеркнул Сергей Меликов, комментируя итоги заседания.

При этом глава региона отметил, что эта работа начиналась в период, когда страна жила в совершенно других условиях и в дальнейшем корректировалась с учётом новых факторов. Позитивные результаты такого тесного взаимодействия, по его словам, стали очевидны с началом спецоперации на территории Украины.