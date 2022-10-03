Сергей Меликов принимает участие в парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Открывая слушания, Председатель СФ Валентина Матвиенко заявила, что бюджет страны на ближайшие три года должен гарантировать выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, включая индексацию пенсий, пособий, социальных выплат, минимального размера оплаты труда, а также различных мер поддержки семей с детьми.

При этом нужно учитывать образование в составе РФ четырёх новых субъектов, в которых проживают миллионы людей-граждан России, имеющих полное право на социальные льготы и выплаты.

Спикер подчеркнула, что на «100% должны быть обеспечены» меры поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.

Напомним, сегодня в ходе оперативного совещания с руководителями республиканских органов власти Сергей Меликов обратил внимание на важность правильного формирования бюджета Республики Дагестан на следующий год.

«Бюджет на будущий год должен быть спланирован так, чтобы какие-то ограничения никак не влияли на динамичное развитие республики. Нам нужно думать о том, как создавать подушку безопасности, чтобы реализовать все наши планы по ремонту школ и дорог, строительству объектов здравоохранения», – подчеркнул глава Дагестана.