Сергей Меликов познакомился с отцом Аббаса Гашимова — майора, погибшего в спецоперации

Сергей Меликов встретился с родными и близкими погибших при участии в военной спецоперации на Украине. Одним из них оказался отец Аббаса Гашимова, который погиб при исполнении долга — когда попытался спасти жизнь боевому товарищу.

Аббас уже был награжден медалью Жукова за личное мужество, отвагу и самоотверженность. Находился в Сирии в служебных командировках, был ранен во время боевых действий на Украине, однако написал в госпитале рапорт на возвращение в зону боевых действий.

«Я дал себе слово, что с каждой семьей обязательно увижусь», — обратился глава Дагестана к родным погибших солдат, говоря о готовности помочь, проявить участие каждой семье, откуда вышли герои — защитники Отечества.