Сергей Меликов поздравил Сулеймана Керимова с юбилеем

Сергей Меликов поздравил Сулеймана Керимова с 55-летием. Глава республики отметил постоянное внимание сенатора к проблемам родного края.

«Примите слова благодарности, уважаемый Сулейман Абусаидович, за ваше неослабевающее внимание к родному краю, постоянную помощь в решении наболевших проблем региона, в том числе за участие в прошедших недавно Днях Дагестана в Совете Федерации. Мы получили ценные рекомендации, которые, уверен, при поддержке сенаторов придадут новый импульс поступательному развитию республики», – говорится в поздравлении.