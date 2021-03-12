Общество

Сергей Меликов поздравил Сулеймана Керимова с юбилеем

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Сергей Меликов поздравил Сулеймана Керимова с 55-летием. Глава республики отметил постоянное внимание сенатора к проблемам родного края.

«Примите слова благодарности, уважаемый Сулейман Абусаидович, за ваше неослабевающее внимание к родному краю, постоянную помощь в решении наболевших проблем региона, в том числе за участие в прошедших недавно Днях Дагестана в Совете Федерации. Мы получили ценные рекомендации, которые, уверен, при поддержке сенаторов придадут новый импульс поступательному развитию республики», – говорится в поздравлении.

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