Сергей Меликов поздравил с праздником Пасхи

Глава РД поздравил православных верующих республики с праздником Пасхи. Как отмечено в поздравлении, этот праздник является особенным для христиан, напоминая о важности проявления милосердия и сострадания как семье, так и в обществе. Пасха является символом победы жизни над смертью.

В обращении отмечается главная роль Махачкалинской епархии Русской православной церкви в утверждении нравственных ценностей. Церковь наряду с другими конфессиями способствует улучшению межрелигиозных отношений и вносит вклад в воспитание молодого поколения. В период пандемии наставления и духовное воспитание давало силы и поддерживало прихожан, что заслуживает уважения.

В заключение Сергей Меликов пожелал, мира, благополучия и здоровья.