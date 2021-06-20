Сергей Меликов поздравил медиков с профессиональным днем

Врио главы республики поздравил работников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником. В поздравлении говорится, что этот день объединяет десятки тысяч людей: врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов, фармацевтов, организаторов здравоохранения, преподавателей и студентов – всех тех, чьи усилия помогают сохранить жизнь и здоровье дагестанцев.

«Ваш благородный труд, требующий глубоких знаний, истинной гуманности, чуткости и неравнодушного отношения к боли ближнего, во все времена был в почете у дагестанского народа. Минувший год в очередной раз показал, что жизнь и благополучие граждан находятся в ваших руках», — отметил Меликов.

Глава республики добавил, что помогать медикам сохранить жизнь и здоровье граждан может каждый. Для этого сегодня есть верный способ — сделать прививку от коронавируса.

В заключительной части поздравления глава республики поблагодарил медиков за высокое служение долгу, слаженность и профессионализм в работе, подвижнический труд на ниве укрепления здоровья земляков и желает работникам здравоохранения и их семьям счастья и благополучия, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго.