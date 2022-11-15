Сергей Меликов поздравил личный состав и ветеранов с юбилеем Краснознамённой Каспийской флотилии

Глава Республики Дагестан, отметил, что нынешнее поколение моряков флотилии с достоинством и честью выполняют свой патриотический и воинский долг. По словам Главы Республики Дагестан, важнейшей задачей государства является создание достойных условий для военнослужащих, гражданского персонала, членов их семей. И данный аспект, по словам Сергей Меликов, находится в сфере особого внимания.

В завершении Глава Дагестана пожелал личному составу крепкого здоровья, попутного ветра и семи футов под килем!