Сергей Меликов поздравил Ильхама Алиева с 30-летием государственной независимости Азербайджана

Глава Дагестана Сергей Меликов направил поздравительную телеграмму Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия со дня государственной независимости Азербайджанской Республики.

«За эти годы благодаря вашей взвешенной и дальновидной политике республика добилась значительных успехов во всех сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни, уверенно закрепила свои позиции на международной арене, в решении вопросов общемировой повестки дня. Дагестан особенно дорожит многовековыми традициями добрососедства и дружбы с Азербайджанской Республикой. Мы искренне надеемся, что наши общие усилия будут способствовать дальнейшему расширению диалога и взаимного уважения между народами России и Азербайджана», – говорится в поздравлении.

Сергей Меликов пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности, а народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания.