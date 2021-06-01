Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Международным днем защиты детей

Сергей Меликов поздравил жителей республики с Международным днем защиты детей. Врио Главы Республики Дагестан в поздравительном слове отметил, что праздник 1 июня, помимо начала летних каникул, напоминает также и об ответственности взрослых перед подрастающим поколением. По всей стране Владимиром Путиным инициированы мероприятия в целях оказания помощи семьям с детьми. В республике также проводится большая работа с целью создания комфортных условий для развития подрастающего поколения. Обращаясь к детям, Сергей Меликов пожелал им веселых каникул и хороших друзей.

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