Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем России

Сергей Меликов поздравил жителей республики с Днем России. Врио главы отметил глубокий смысл праздника, который только укреплялся со дня принятия Декларации о государственном суверенитете.

Меликов подчеркнул, что, как и все россияне, дагестанцы искренне любят свою Родину и хотят видеть ее сильной, сплоченной и независимой во главе с национальным лидером Владимиром Путиным.

Меликов отметил важность исторического пути государства, когда за короткий срок был пройден тяжелейший социально-экономический кризис, ликвидирована реальная угроза развала страны, выстроена архитектура органов власти, созданы все условия, чтобы мирно трудиться, растить детей, строить свое будущее.

Врио главы республики вспомнил об огромном вкладе в победу над фашизмом людей, самоотверженно поднимавших страну из руин и пепла в послевоенные годы и об особой роли дагестанского народа в сохранении целостности Российского государства в драматические дни 1999 года.

Врио главы республики констатировал, что наследие прошлого, патриотизм и вера в завтрашний день помогают решать насущные задачи, направленные на укрепление государственности, улучшение качества жизни людей, справляться с трудностями, вдохновляют на новые победы ради достойного будущего потомков.

Сергей Меликов пожелал всем крепкого здоровья, мира и добра, успехов в труде на благо Республики Дагестан и всей России.