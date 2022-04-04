Сергей Меликов потребовал от органов власти ускорить заключение контрактов по нацпроектам

Сергей Меликов провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом внешних факторов. Обсуждали заключение контрактов с органами власти.

В Дагестане планируется заключить 917 контрактов по нацпроектам.

Глава Дагестана в этой связи призвал всех ответственных за этот процесс руководителей изменить свой подход к решению вопроса, напомнив, что, учитывая динамику цен по ряду строительных материалов и растущий спрос, несвоевременное заключение контрактов ведет, помимо прочего, к удорожанию их стоимости и, соответственно, дополнительным расходам в дальнейшем.