Сергей Меликов: «Поступок дагестанского героя наши сердца наполнил гордостью!»

Уроженец Республики Дагестан старший сержант Марат Халиков совершил героический поступок во время специальной войсковой операции на Украине. Командир танка Т-72 уничтожил в бою несколько мобильных групп и, не смотря на полученные раны и контузию, спас боевого товарища и вывел экипаж боевой машины из-под плотного огня. Сергей Меликов отметил, что «поступок дагестанского героя вдохновил боевых товарищей, а наши сердца — наполнил гордостью!». Глава Республики Дагестан пожелал Марату скорейшего выздоровления.

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