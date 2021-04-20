Сергей Меликов посетил уникальную школу в селе Цмур

Во время поездки в Южный Дагестан Сергей Меликов посетил школу в селе Цмур. Школа уникальна тем, что построена полностью за счет средств меценатов. Житель села Марат Шайдаев учредил благотворительный фонд «Село» для сбора денег на развитие села.

Инициаторы начали со строительства школы, потратив на это до 200 млн рублей.

Двухэтажная школа рассчитана на 120 учеников. Образовательное учреждение оснащено современным оборудованием на сумму 5 млн рублей.

Здесь есть классы иностранного языка, информатики и лаборатории. Проведен высокоскоростной интернет, которым могут пользоваться все жители села.

Учащиеся этой школы бесплатно получают питание, форму и проезд. А для учителей построили 9 служебных квартир.

Сергей Меликов дал высокую оценку объекту образования. Глава республики заметил, что социальные объекты Южного Дагестана оставались без внимания властей, что приходилось строить школы за счет средств выходцев из сел. Меликов заявил, что подходы к строительству соцобъектов будут изменены.