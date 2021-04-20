Сергей Меликов посетил социально значимые объекты в Сулейман-Стальском районе

Первым делом он осмотрел очистные сооружения магистрального водопровода «Сардаркент-Даркуш-Казмаляр» в селе Сардаркент. Комплекс начали строить в 2008 году. Для сдачи объекта в эксплуатацию, осталось построить водопроводные сети.

В 2020-2021 гг. запланировано проектирование и строительство водопроводных сетей в населенных пунктах Орта-Стал, Куркент и Новая Мака.

По словам главы района Наримана Абдулмуталибова, объект позволит обеспечить 90% населения качественной питьевой водой и появится возможность орошать 2 500 гектаров полей.

В селе Алкадар Меликов посетил школу на 110 мест. Школа должна принять учеников уже 1 сентября. Ведущая к школе дорога нуждается в ремонте.

В селах Юхари-Стал и Орта-Стал реализуется инвестпроект «Стальские сады» с использованием капельного орошения на площади 1 000 гектаров. Инвестор планирует построить на территории логистический центр с плодохранилищем. Сергей Меликов дал положительную оценку социальным объектам в районе.