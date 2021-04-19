Сергей Меликов посетил школу и больницу села Усухчай

В рамках посещения Докузпаринского района республики Сергей Меликов осмотрел в районном центре ряд учреждений социальной инфраструктуры. Было осмотрено здание Усухчайской СОШ, возведённое в 1980-х годах. Оно находится в аварийном состоянии, однако здесь ежедневно проходят обучение около трехсот детей. Глава республики поручил проработать вопрос о строительстве здесь новой школы на 350 учеников. Также было осмотрено здание районной больницы, в котором реконструкция не завершена с 2008 года. В 2021 году на реконструкцию было выделено десять миллионов рублей, проектно-сметная документация уже направлена на экспертизу.

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